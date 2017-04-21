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The Telegraph: «К словам Порошенко надо прислушаться»

Политика

Президент Украины считает, что «Россия – это крокодил, которого нельзя кормить»

Петр Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Лондон, 21 апреля 2017, 06:14 — REGNUM  

«Президент Украины Петр Порошенко призвал Терезу Мэй усилить санкции против РФ, заявив, что «Россия — это крокодил, которого нельзя кормить», — пишет корреспондент издания Роланд Олифант. — По мнению украинского лидера, западные правительства должны проявлять повышенный интерес к незалежной, потому что борьба Киева против Москвы имеет последствия для всей Европы, и это не борьба одной Украины, а борьба всей Европы».

«Не верьте тем, кто говорит, что санкции ничего не дают. Санкции — единственная причина, по которой Россия находится за столом переговоров. Санкции и сопротивление украинской армии — единственная причина, по которой российские танки не продвинулись дальше в Европу», — цитирует журналист главу украинского государства.

Олифант обращает внимание читателей на то, что Украина ведет борьбу против РФ на всех возможных фронтах:

«Киев подал в международный суд на Россию, обвиняя ее в нарушении Конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления денег, оружия, обучения и другой поддержки сепаратистам из Луганской и Донецкой областей. Кроме того, Украина потребовала от России компенсацию за катастрофу рейса МН17 над территорией Донбасса и призывает международное сообщество наказать Москву за политику расовой дискриминации, проводимую в Крыму против татар».

По словам журналиста, британский премьер Тереза Мэй обещала прислушаться к словам Порошенко, но о выделении денег киевскому режиму не сказала ни слова.

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