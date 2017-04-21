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МИД Филиппин назвал опасные места для туризма в своей стране

Политика

Повышенным риском для туристов является поездка на острова Бохол, Себу, Минданао, южный Палаван и берега моря Сулу

Манила, 21 апреля 2017, 05:56 — REGNUM  Министерство иностранных дел Филиппин ужесточило меры безопасности для туристов в своей стране, сообщает Die Politikschau.

После убийства гражданина Германии в феврале 2017 года членами террористической организации, ведущей свою деятельность вблизи южных островов Филиппин, власти страны предупреждают об опасности терроризма и не рекомендуют туристам приезжать в районы с повышенным уровнем опасности.

При покупке путевки на один из островов Филиппин турист должен ознакомиться с важной информацией об угрозе терроризма и местах с высоким уровнем преступности. Повышенным риском для туристов является поездка на острова Бохол и Себу, где происходят частые похищения. На острове Бохол происходят столкновения между филиппинскими военными и бойцами террористической группировки «Абу Сайяф».

Власти предупреждают о возможной опасности во время путешествия по южной части страны: остров Минданао, берега моря Сулу и южный Палаван.

«Абу Сайяф» — одна из воинственных террористических исламистских сепаратистских групп. Ее лидер произнес клятву верности лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году.

Члены группировки утверждают, что ведут борьбу за независимое исламское государство на Филиппинах, тем самым оправдывают ряд тяжелых преступлений: убийства, похищения, теракты и т. д.

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Туризм
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