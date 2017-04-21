Депутат Якутии решила досрочно сдать мандат

Якутск, , 05:52 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии и замдиректора ОАО «Алмазы Анабара» Марианна Магомедова, не сдавшая декларацию о доходах за 2016 год, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Её намерение уже обсудили на заседании мандатной и регламентной комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Решение об исключении Марианны Магомедовой из списка региональных депутатов парламентарии примут на заседании Госсобрания 25−26 апреля. Чем обусловлено её желание сдать мандат, не поясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Марианна Магомедова — единственный депутат Госсобрания Якутии, не отчитавшийся о доходах за 2016 год. В 2015 году замдиректора «Алмазов Анабара» заработала 33,6 млн рублей, заняв пятое место в ТОП-10 самых богатых парламентариев республики.

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