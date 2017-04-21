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СМИ: США нашли основания для запроса об аресте Джулиана Ассанжа

Политика

Основателю WikiLeaks могут предъявить обвинения в оказании содействия Эдварду Сноудену

Вашингтон, 21 апреля 2017, 05:45 — REGNUM  

Минюст США подготовило документы для официального предъявления обвинений основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, на основании которых американские власти смогут добиваться его ареста. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц, знакомых с обстоятельствами дела.

Отмечается, что расследование в отношении Джулиана Ассанжа ведётся в США с 2010 года. Ранее генпрокурор США и представители Минюста считали, что выдвинуть обвинения против основателя WikiLеaks будет затруднительно, так как помимо его ресурса секретные документы, полученные, в частности, от военнослужащего Брэдли Мэннинга, публиковали и многие ведущие СМИ.

Теперь же, как сообщается, ситуация изменилась, поскольку следователи обнаружили возможные доказательства того, что WikiLeaks оказала активную помощь в публикации секретных документов экс-сотруднику АНБ и ЦРУ Эдварду Сноудену.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. Ассанж неоднократно заявлял, что готов предстать перед судом США, если глава Белого дома помилует содержащегося в тюрьме информатора WikiLeaks.

Рядовой американской разведки Брэдли Мэннинг, передавший сайту около 700 тысяч секретных документов о деталях военных операций США в Ираке и Афганистане, был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он провёл операцию по смене пола, сменив имя на Челси Меннинг. Сообщалось о нескольких неудачных попытках суицида Мэннинг и голодовке из-за отсутствия должного медицинского ухода.

В начале января 2017 года уходящий президент США Барак Обама сократил Мэннинг срок пребывания в тюрьме — теперь он истекает 17 мая 2017 года. Между тем адвокаты Ассанжа в США заявили, что это не является выполнением условий, которые выдвигал их подзащитный.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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