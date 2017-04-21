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Глава Европарламента допускает отмену Brexit после выборов в Великобритании

Политика

Если Лондон изменит свою позицию, будет достаточно «простого политического решения» стран-членов ЕС, заявил Антонио Таяни

Лондон, 21 апреля 2017, 05:15 — REGNUM  

Глава Европарламента Антонио Таяни считает, что уже начатой процедуре выхода Великобритании из Европейского союза может быть дан обратный ход, если граждане Соединённого Королевства изберут новое правительство на досрочных парламентских выборах.

«Если завтра новое правительство Великобритании решит изменить свою позицию, это будет возможно сделать», — заявил Таяни в интервью газете The Guardian.

Он отметил, что «окончательное решение будет за 27 станами-членами ЕС, но все будут «за», если Великобритания решит отозвать 50-ю статью». Для этого, по словам главы Европарламента, будет достаточно «простого политического решения стран-членов».

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На текущей неделе Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. Уверенная в победе партии Тори, премьер-министр считает, что досрочные выборы позволят укрепить парламент, что сможет посодействовать твёрдому отстаиванию политической позиции Лондона в рамках переговоров по Brexit с Брюсселем.

Противники выхода Соединённого Королевства из ЕС, тем не менее, надеются использовать второй шанс и убедить британцев в негативных последствиях Brexit.

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Напомним, летом 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось за прекращение членства страны в Европейском союзе. После длительных обсуждений законопроект о Brexit 13 марта 2017 года одобрили обе палаты парламента Великобритании.

В конце марта Тереза Мэй направила письмо председателю Евросовета Дональду Туску с официальным уведомлением о введении в действие Лондоном статьи 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе, что положило начало процедуре двухлетних переговоров о выходе страны из объединения.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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