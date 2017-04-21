В КНР будет создан орган, карающий чиновников за недостоверную статистику

Пекин, , 04:59 — REGNUM Китай создаст правоохранительное подразделение при бюро статистики в целях борьбы с фальсификацией сведений, передает 20 апреля газета China Daily.

Новое подразделение будет сформировано под управлением Национального бюро статистики КНР (НБС), а в его задачи будет входить предотвращение и расследование случаев фальсификации данных, а также наказание причастных к этим противоправным действиям, заявляется на сайте НБС.

По признанию властей провинции Ляонин, все предоставленные в январе 2017 года экономические статистические сведения за период с 2011 по 2014 год были испещрены недостоверностью и подлогом.

После этого вопиющего случая руководитель НБС Нин Чжицзэ заявил, что его ведомство примет все необходимые меры по борьбе с подобного рода нарушениями, передает газета.

Напомним, что провинция Ляонин, судя по появившимся ранее в китайским СМИ публикациям, «раздула налоговые поступления в бюджет на 20 процентов, а также сфальсифицировала ряд других показателей». В результате этого губернатор провинции пообещал не допускать впредь подобных неточностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские чиновники понесут наказание за дачу ложной статистики