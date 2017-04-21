Полиция опасается насилия со стороны экстремистов на съезде АдГ в Кёльне

Кёльн, Германия, , 04:32 — REGNUM

С 22 по 23 апреля пройдет съезд немецкой партии «Альтернатива для Германии», и полиция опасается серьезных последствий в ходе демонстраций, сообщает Der Focus.

Ранее сообщалось, что по указу местной власти и органов безопасности на улицы города выйдут более четырех тысяч полицейских, потому что, по прогнозам экспертов, в демонстрации против ультраправой партии АдГ примут участие около 50 тысяч человек. На митинг приедут граждане с других федеральных земель и с соседних стран.

Полиция опасается эскалации угрозы со стороны левых экстремистов. В социальных сетях обнаружены частые призывы «давайте устроим огонь вместо конфетти» или «создадим ад в Кёльне».

Помимо этого не исключается участие правых экстремистов, полиция сталкивается с террористической угрозой, получает подозрительные сообщения на почтовый ящик. В одном из них говорится, что атака на ФК «Дортмундская Боруссия» была последним предупреждением перед съездом.

По словам полиции, большинство экстремистов нацелены на насилие, а не мирные протесты.

Начальник полицейского управления Кёльна Юрген Матиес уже не уверен в мирном исходе демонстрации. По его словам, полиция сделает все возможное, чтобы исключить негативные последствия.

На съезде партии, в котором примут участие около 600 членов АдГ, будет принято решение о том, с кем во главе партия будет представлена на парламентских выборах в бундестаг в сентябре 2017 года.

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