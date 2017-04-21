Макрон готов вместе с США атаковать «запасы химоружия режима Асада»

Париж, , 04:18 — REGNUM

Один из главных претендентов на пост президента Франции Эмануэль Макрон намерен в случае победы на выборах продолжить усилия по оказанию давления на Сирию, в том числе перейти к нанесению ударов по складам химического оружия, якобы имеющегося у сирийских властей. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2.

«Я полностью готов к тому, чтобы взять на себя ответственность за нанесение точечных ударов, вероятно, в рамках коалиции, с целью уничтожения запасов химического оружия режима Башара Асада», — сказал Макрон.

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Он также заявил, что одним из главных приоритетов его политики станет обеспечение безопасности французских граждан и борьба с терроризмом. «Где ведётся подготовка терактов? В Ракке. И я сделаю всё, чтобы в рамках коалиции уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и все остальные террористические исламистские группировки», — заявил кандидат в президенты.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, за три дня до президентских выборов во Франции, первый тур которых намечен на 23 апреля, в районе Елисейских полей в Париже произошёл теракт. Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате чего один полицейский погиб, ещё двое получили ранения. Ещё одной пострадавшей стала иностранная туристка. Преступник был нейтрализован.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон после стрельбы в Париже приняли решение отменить свои ближайшие предвыборные мероприятия. Фийон при этом высказал мнение, что продолжение избирательной кампании в стране становится неуместным после теракта.

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