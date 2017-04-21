Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:26:41 МСК

По факту стрельбы в Париже возбуждено дело по четырём статьям

Политика

В результате стрельбы в центре Парижа погиб сотрудник полиции, ещё три человека пострадали

Париж, 21 апреля 2017, 03:49 — REGNUM  

Французские власти начали судебное производство по нескольким статьям после стрельбы на Елисейских полях в Париже, в результате которой погиб один человек и ещё трое получили ранения, передаёт телеканал BFMTV.

Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве и покушении на убийство лиц, наделённых государственной властью, связях с террористическим сообществом, а также о преступном сговоре с террористическими целями.

Как сообщил в эфире телеканала прокурор Парижа Франсуа Молен, «дело было незамедлительно поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом».

Он также подтвердил, что личность нападавшего установлена правоохранителями, однако подробностей раскрывать не стал, сославшись на продолжающиеся следственные мероприятия. Прокурор также отметил, что по месту жительства боевика проводятся обыски с целью установления его возможных сообщников.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в центре Парижа. В результате атаки один полицейский погиб, двое получили ранения. Ещё одной пострадавшей оказалась иностранная туристка. Преступник был нейтрализован.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Франции Франсуа Олланд намерен утром 21 апреля созвать экстренное совещание Совета по обороне с участием руководителей основных силовых ведомств страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Будущему президенту Франции предстоит начать борьбу с терроризмом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
The Telegraph: «К словам Порошенко надо прислушаться»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
США и Северная Корея. Действительно ли не о чем волноваться?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
ещё главное