По факту стрельбы в Париже возбуждено дело по четырём статьям

Париж, , 03:49 — REGNUM

Французские власти начали судебное производство по нескольким статьям после стрельбы на Елисейских полях в Париже, в результате которой погиб один человек и ещё трое получили ранения, передаёт телеканал BFMTV.

Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве и покушении на убийство лиц, наделённых государственной властью, связях с террористическим сообществом, а также о преступном сговоре с террористическими целями.

Как сообщил в эфире телеканала прокурор Парижа Франсуа Молен, «дело было незамедлительно поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом».

Он также подтвердил, что личность нападавшего установлена правоохранителями, однако подробностей раскрывать не стал, сославшись на продолжающиеся следственные мероприятия. Прокурор также отметил, что по месту жительства боевика проводятся обыски с целью установления его возможных сообщников.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в центре Парижа. В результате атаки один полицейский погиб, двое получили ранения. Ещё одной пострадавшей оказалась иностранная туристка. Преступник был нейтрализован.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Франции Франсуа Олланд намерен утром 21 апреля созвать экстренное совещание Совета по обороне с участием руководителей основных силовых ведомств страны.

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