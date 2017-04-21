Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:28:33 МСК

Канада ввела дополнительные санкции против Сирии

Политика

Канада включила в чёрный список 16 физических лиц и пять компаний, связанных с правительством Сирии

Оттава, 21 апреля 2017, 03:37 — REGNUM  

Канадские власти приняли решение дополнительно расширить экономические санкции в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой правительства Канады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованному документу, в чёрный список включены ещё 16 физических лиц, а также пять компаний, связанных с правительством Сирии.

Теперь под действие «специальных экономических мер» Канады теперь подпадают в общей сложности 234 человека и 57 компаний.

«Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение международного мира и безопасности, что привело или может привести к серьёзному международному кризису», — отмечается в заявлении канадского правительства.

Напомним, в предыдущий раз Канада расширяла санкции против Сирии неделю назад, 14 апреля. Экономические меры были введены в отношении 27 физических лиц. До этого Оттава не вводила новых санкций в отношении Дамаска с января 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада ввела новые санкции против Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
21.04.17
«Нефть сомневается»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
21.04.17
«Рубль болтается из стороны в сторону»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
Согласна ли Белоруссия быть польской «подушкой безопасности»?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Паучье гнездо бразильской коррупции оказывается все крупнее
БразилиаБразилия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Китай получил в аренду на 40 лет пакистанский порт Гвадар
ИсламабадПакистан Политика Китая Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное