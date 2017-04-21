Канада ввела дополнительные санкции против Сирии

Оттава, , 03:37 — REGNUM

Канадские власти приняли решение дополнительно расширить экономические санкции в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой правительства Канады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованному документу, в чёрный список включены ещё 16 физических лиц, а также пять компаний, связанных с правительством Сирии.

Теперь под действие «специальных экономических мер» Канады теперь подпадают в общей сложности 234 человека и 57 компаний.

«Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение международного мира и безопасности, что привело или может привести к серьёзному международному кризису», — отмечается в заявлении канадского правительства.

Напомним, в предыдущий раз Канада расширяла санкции против Сирии неделю назад, 14 апреля. Экономические меры были введены в отношении 27 физических лиц. До этого Оттава не вводила новых санкций в отношении Дамаска с января 2014 года.

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