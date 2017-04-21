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КНР и Иран подпишут договор реконструкции реактора на тяжелой воде в Араке

Политика

Подписание должно состояться 23 апреля в Вене перед встречей комиссии по иранской ядерной программе

Пекин, 21 апреля 2017, 03:37 — REGNUM  Китай и Иран подпишут 23 апреля первое коммерческое соглашение по реконструкции реактора на тяжелой воде в иранском Араке, анонсировал встречу представителей двух стран, которая пройдет в Вене пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан.

Страны достигли первоначального соглашения по коммерческому контракту, заявил пресс-секретарь на своем очередном брифинге.

Реконструкция реактора на тяжелой воде в Араке является ключевым аспектом Совместного всеобъемлющего плана действий (СПД) по иранской ядерной программе. СПД был утвержден в июле 2015 года в Вене между Ираном и группой стран, известной как «группа шести», включающую в себя Великобританию, Китай, Францию, Россию, США и Германию.

Подписание контракта создаст благоприятные условия для продвижения процесса реконструкции.

«Китай продолжит работу со всеми сторонами, вовлеченными в процесс в соответствии с общепринятым консенсусом по данному вопросу», — заявил Лу.

Седьмая Совместная встреча комиссии Ирана и «группы шести» пройдет в Вене 25 апреля, а контакты между Китаем и Ираном привнесут позитивный импульс в предстоящее мероприятие, уверен Лу.

«Китай надеется, что все стороны будут сильны в своей политической воле и стойко разрешать противоречия во имя осуществления соглашения по нераспространению ядерного оружия, а также поддержания мира на Ближнем Востоке», — выразил мнение МИД КНР Лу Кан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что действия Ирана «идут вразрез с духом Совместного всеобъемлющего плана действий», в связи с чем сам план терпит неудачу.

Напомним также, что в соответствии с Совместным всеобъемлющим паном действий, Тегеран обязался свернуть разработку ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ, в свою очередь Запад в качестве ответной меры должен был снять санкции с Тегерана.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп считает, что действия Ирана идут вразрез с духом ядерной сделки

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