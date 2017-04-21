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Минобороны России сообщает о 15 нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Политика

Боевые действия в течение суток зафиксированы в сирийских провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Деръа

Сирия
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Москва, 21 апреля 2017, 02:57 — REGNUM  

В Сирии за сутки 20 апреля подтверждено 15 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (8), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1)», — говорится в документе.

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Турецкой частью представительства было зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Деръа, Идлиб) и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один факт нарушения.

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За сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 7 квадратных километров территории. В общей сложности с начала года под контроль правительства перешло более 3965 квадратных километров территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 227 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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