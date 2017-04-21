Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле

Каракас, , 02:07 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенной ситуацией, которая сложилась в Венесуэле в результате протестов, передаёт портал Universal.

«Мы призываем предпринять все усилия, чтобы снизить уровень напряжённости и избежать новых столкновений», — сказал Гутерреш время выступления в Нью-Йорке.

Глава всемирной организации призвал оппозицию и власти Венесуэлы вернуться к конструктивному диалогу.

Как сообщил глава неправительственной правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум» адвокат Альфредо Ромеро на своей странице в Twitter, в ходе антиправительственных демонстраций в Венесуэле были задержаны 565 человек, 334 человека в настоящее время остаются под стражей.

Напомним, сначала апреля в Венесуэле продолжается конфликт между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро.

Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки судей.

Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицией, в результате которых есть погибшие.

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