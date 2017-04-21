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Ле Пен и Фийон приостановили избирательные кампании из-за стрельбы в Париже

Политика

Стрельба на Елисейских полях в Париже произошла за три дня до президентских выборов

Елисейские поля, Париж
Jeanne Menjoulet
Елисейские поля, Париж

Париж, 21 апреля 2017, 01:47 — REGNUM  

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон отменили свои ближайшие предвыборные мероприятия после стрельбы на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на помощников политиков.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен прокомментировала произошедшее на своей странице в Twitter. «Сочувствие и солидарность с нашими силами правопорядка, которые вновь оказались целью», — написала она.

Франсуа Фийон в эфире телеканала France 2 высказал мнение, что продолжение избирательной кампании в стране становится неуместным после атаки в Париже.

«Сейчас мы должны выразить солидарность со стражами порядка, а также солидарность с французским народом, который все более встревожен в связи с угрозой терроризма», — заявил он.

Отметим, что стрельба в Париже произошла за три дня до президентских выборов во Франции, первый тур которых назначен на 23 апреля.

Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что утром 21 апреля проведет экстренное совещание Совета по обороне с участием руководителей основных силовых ведомств. Ранее глава государства выразил уверенность, что произошедшее в Париже «связано с терроризмом».

Напомним, вечером 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в районе Елисейских полей в Париже. В результате атаки погиб один полицейские. Пострадали ещё двое сотрудников полиции и иностранная туристка. Преступник был нейтрализован. Полиция разыскивает его возможного сообщника.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте развитие сюжета: Пушков: Будущему президенту Франции предстоит начать борьбу с терроризмом

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