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Президент Греции: «Новый шелковый путь» имеет всемирное значение

Политика

Греческий лидер встретился с президентом китайского информационного агентства «Синьхуа»

Прокопис Павлопулос
Иллюстрация: Kathimerini.gr
Прокопис Павлопулос

Афины , 21 апреля 2017, 01:50 — REGNUM  

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что грядущий форум «Один пояс и один путь», который должен состояться в мае в Пекине, имеет всемирное значение, передает 20 апреля агентство «Синьхуа».

Форум важен не только для Китая, но также для всего мира, поскольку дает мощный импульс для глобализации, заявил Павлопулос на встрече с президентом информационного агентства «Синьхуа» Цай Минчжао, прибывшим с визитом в Афины.

По мнению греческого лидера, форум докажет, что именно Китай будет играть важнейшую роль в продвижении гармонического сосуществования стран в новую историческую эпоху.

Никто кроме Китая не мог наладить конструктивное сотрудничество между столькими странами в рамках инициативы «Нового шелкового пути», добавив, что мероприятие является хорошей возможностью укрепления коммуникаций.

Павлопулос удовлетворен сотрудничеством между Грецией и Китаем, равно как и сотрудничеством между Китаем и Евросоюзом.

Он подчеркнул особую важность улучшения двустороннего сотрудничества и взаимодействия для укрепления ЕС и Китая, а также пообещал деятельное участие Греции в налаживании партнерства.

Цай со своей стороны заявил, что он рад видеть улучшение экономического положения в Греции и надеется, что греки вскоре преодолеют трудности и реализуют здоровое экономическое развитие своей страны.

Будучи главой крупнейшего китайского информационного агентства, Цай пообещал продвигать позитивные и качественные новостные продукты, касающиеся Греции, а также приложить усилия к построению моста для двусторонних обменов в информационной сфере, а также культурного взаимодействия между двумя странами.

Напомним, что на форум «Один пояс и один путь», который пройдет в мае, в китайскую столицу должны съехаться лидеры более чем 28 стран. В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы международного сотрудничества, что, в целом, сделает его крупнейшим с того момента, как Китай впервые заявил об инициативе «Нового шелкового пути» в 2013 году.

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«Новый шелковый путь»
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