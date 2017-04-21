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Трамп считает, что действия Ирана идут вразрез с духом ядерной сделки

Политика

Президент США назвал ядерную сделку с Ираном одним из худших соглашений, что ему доводилось видеть

Иран
© ИА REGNUM
Иран

Вашингтон, 21 апреля 2017, 01:29 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп считает, что действия властей Ирана идут в разрез с духом соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони 20 апреля в Вашингтоне.

«Иран идёт вразрез с духом Совместного всеобъемлющего плана действий. Они обязаны следовать ему», — заявил глава Белого дома.

При этом Дональд Трамп назвал сделку с Ираном одним худших соглашений, что ему доводилось видеть, и отметил, что его «не следовало подписывать».

Президент США добавил, что Вашингтон в настоящее время «очень тщательно анализирует» документ и его соблюдение Тегераном и в скором времени ему «будет что сказать» на этот счёт.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу, так как неядерный статус Ирана не достигнут.

«Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи», — отметил он.

Напомним, Иран и шестёрка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы.

В соответствии с подписанным в Вене Совместным всеобъемлющим паном действий Тегеран обязался свернуть разработку ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять с Ирана все экономические, финансовые и политические санкции.

Позднее МАГАТЭ констатировало, что Иран свою часть соглашения выполнил. Санкции по линии ООН были частично сняты. Вашингтон, в свою очередь, решил сохранить в силе часть своих односторонних санкций против Ирана для сохранения рычагов давления на республику.

В феврале 2017 года новая администрация США расширила санкции против Тегерана в связи с испытанием Ираном баллистической ракеты.

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Ядерная программа Ирана
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