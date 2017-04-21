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«Бред, ерунда» — о перезахоронении Ленина

Политика

Депутат ГД сравнил законопроект с дестабилизирующим элементом

Владимир Ленин
Владимир Ленин

Москва, 21 апреля 2017, 01:34 — REGNUM  Законопроект, который бы позволил перезахоронить Владимира Ленина, это один из тех дурацких проектов, который никогда не будет принят. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре Владимир Бортко.

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«В Думу практически каждый день поступает такое количество дурацких законов, что просто диву даёшься. Это один из них, он никогда не будет принят, по крайней мере, в ближайшее обозримое будущее по нескольким причинам. Первая причина — это действительно уважение к человеку, имя которого и тело которого означают очень много для нас для всех. Второе — внесение в наш сложный период жизни ещё одного дестабилизирующего элемента», — уверен депутат ГД.

«В то время как количество живущих ниже черты бедности в нашей стране превышает 25%, в то время как количество коек в больницах уменьшено вдвое в этом году, в то время как количество институтов уменьшено вдвое в этом году, сейчас Ленина выносить? Бред, ерунда», — заключил Владимир Бортко.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом, который внесли в Госдуму РФ депутаты от ЛДПР и «Единой России», предлагается установить порядок перезахоронения исторических личностей. Отдельно прописывается, что перезахоронению подлежат останки Владимира Ленина, порядок, сроки и место перезахоронения якобы должны определить в правительстве РФ с учётом предложений межведомственной комиссии.

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