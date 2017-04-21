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Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже

Политика

В результате стрельбы в центре Парижа погиб сотрудник полиции, пострадали три человека, среди которых иностранная туристка

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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Париж, 21 апреля 2017, 01:08 — REGNUM  

Террористическая группировка «Исламская государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один сотрудник полиции. Соответствующее заявление распространила связанное с боевиками агентство Amaq.

По уточнённым данным, в результате стрельбы ещё три человека получили ранения передаёт Agence France-Presse. Среди них двое полицейских, состояние которых оценивается как тяжёлое, а также иностранная туристка, национальность которой не уточняется.

По информации BFMTV, полиция установила личность убитого нападавшего. Отмечается, что он уже числился в базе французских спецслужб в связи с подозрениями в экстремизме.

В настоящее время полиция разыскивает возможного сообщника нападавшего. Сообщается, что второй предполагаемый преступник прибыл во французскую столицу на поезде из Бельгии.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в районе Елисейских полей в Париже. Преступник был нейтрализован. Президент Франции Франсуа Олланд выразил уверенность, что нападение «связано с терроризмом».

На всем протяжении Елисейских полей проводится эвакуация людей. В районе закрыты три станции метрополитена Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Устроивший стрельбу в Париже предупреждал о своих планах в соцсетях

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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