Чэнь Миньэр стал главой КПК провинции Гуйчжоу

Гуйян, Китай, , 00:38 — REGNUM Чэнь Миньэр избран на пост главы КПК провинции Гуйчжоу, сообщает 20 апреля агентство «Синьхуа».

Решение о назначении нового партийного главы провинции было принято на пленарной сессии местного комитета Компартии Китая 20 апреля.

Чэнь родился в городе Чжули в провинции Чжэцзян на востоке страны в сентябре 1960 года. С 1982 года является членом ЦК КПК. В 2013 году был избран губернатором провинции Гуйчжоу, а в 2015 году стал главой парткома провинции.

Стоит также отметить, что Чэнь Миньэр, по сообщениям СМИ, претендует на членство в Политбюро ЦК КПК в 2017 году. Кроме того, имеется информация о близости партийного деятеля и политика к Си Цзиньпину.