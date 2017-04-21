Индия модернизирует оборонную инфраструктуру на границе с КНР

Нью-Дели, , 23:42 — REGNUM Индия планирует провести модернизацию оборонной инфраструктуры вдоль границы с Китаем, 20 апреля сообщает The Economic Times.

Министерство обороны Индии построит две улучшенные посадочные площадки в штате Аруначал-Прадеш. Аэродромы появятся в районе городов Таванг и Диранг.

Министр обороны Индии Мохан Кумар провел встречу с главным министром штата Аруначал-Прадеш Пемой Ханду, в рамках которой обсудил строительство двух посадочных площадок.

На встрече также присутствовал министр городского развития Набам Ребия, старшие должностные лица армии и высокопоставленные государственные чиновники.

Напомним, решение о строительстве новых аэродромов было принято после того, как Китай переименовал шесть географических районов в штате Аруначал-Прадеш, которые, по мнению КНР, являются частью Южного Тибета.

В начале апреля Китай решительно протестовал против визита тибетского духовного лидера Далай-ламы XIV в Аруначал-Прадеш, особенно в район города Таванг.

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