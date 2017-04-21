МИД Черногории опроверг слова Захаровой об «антироссийкой истерии» в стране

Подгорица, , 23:36 — REGNUM МИД Черногории выпустил 20 апреля официальное заявление в связи с высказываниями официального представителя МИД России Марии Захаровой о «складывающейся явно неблагоприятной для россиян ситуация в стране» и нарастании «антироссийской истерии». Захарова сделала такое заявление в ходе ответа на вопрос на брифинге в МИДе.

Спустя несколько часов появилось официальное сообщение МИДа Черногории, в котором, в частности, говорится, что «в стране не было было зафиксировано случаев, когда российские бизнесмены или туристы попали неприятности в Черногории». «В Черногории никто не относится враждебно к российскому народу, и тысячи проживающих здесь российских граждан могут это подтвердить», — говорится в заявлении.

МИД Черногории также упрекает российскую сторону в том, что вместо «открытого диалога, которого она избегает», она пытается вести дискредитирующую страну медиа-кампанию.

Что же касается вступления страны в блок НАТО, то в черногорском МИДе отмечают, что решение по этому вопросу, согласно конституции, принимают правительство и парламент Черногории, независимо от отношения к этому российской стороны.

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова, в частности, заявила: «На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии. Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США.»

По утверждению МИДа Черногории, несколькими днями ранее на центральных российских телеканалах вышел ряд новостных сюжетов, в которых корреспонденты, побывавшие в Черногории, рассказывали зачастую не соответствующие действительности факты о стране, в основном создающие негативное впечатление для возможных российских туристов. В репортажах шла речь о состоянии экономики, экологии, туристической инфраструктуре и криминогенной обстановке в стране.

Тем временем Российская ассоциация туроператоров сообщает, что рост ранних продаж туров в Черногорию и Хорватию на летний сезон превысил прошлогодние показатели на 100%. Туроператоры отмечают, что помимо стандартных туров на 7−14 дней, есть много запросов на бронирования на месяц и больше.

В 2016 году Черногорию посетили более 300 тысяч российских туристов. В 2016 и 2017 году правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания российских граждан в стране с 30 до 90 дней в летний сезон.

Мария Захарова назвала этот шаг «уловкой»: «В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России. Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства».