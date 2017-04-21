Полиция считает стрельбу на Елисейских полях в Париже терактом
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Париж, 20 апреля 2017, 23:29 — REGNUM
Французская полиция не исключает, что стрельба на Елисейских полях в центре Парижа может быть террористическим актом. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает Reuters.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях и парижских СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции на Елисейских полях вступили в перестрелку с неизвестными.
Отмечается, что по меньшей мере один полицейский погиб, ещё один получил ранения.
По предварительным данным, стрелок был убит.
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