Полиция считает стрельбу на Елисейских полях в Париже терактом

Париж, , 23:29 — REGNUM

Французская полиция не исключает, что стрельба на Елисейских полях в центре Парижа может быть террористическим актом. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях и парижских СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции на Елисейских полях вступили в перестрелку с неизвестными.

Отмечается, что по меньшей мере один полицейский погиб, ещё один получил ранения.

По предварительным данным, стрелок был убит.

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