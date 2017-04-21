Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:12:25 МСК

Рустэм Хамитов: Нам не нужно догонять соседей

Политика

В Татарии — экономика другая, там собственность принадлежит республике

Уфа, 20 апреля 2017, 22:54 — REGNUM  Глава Башкирии Рустэм Хамитов на отчёте правительства перед депутатами Госсобрания заявил, что «нисколько не стыдно за республику» и не следует сравнить с соседним Татарстаном, поскольку там экономика другая и собственность принадлежит республике.

Задел Хамитова вопрос члена «Единой России» Рустема Ахмадинурова, что несмотря на положительные сдвиги в экономике — рост налоговых поступлений (+17%) и профицит бюджета в 10 млрд рублей, республика отстаёт по ряду показателей от соседних регионов. «Реальные доходы населения у нас уменьшаются практически второй-третий год подряд: в 2015 году было 94%, в этом году — 97%. Показатели миграционной убыли уменьшаются третий год подряд: 2014 год — почти 1 тыс. человек, 2015 год — 6 тыс. человек, в этом году — почти 4 тыс. человек убыли. По снижению рождаемости мы в этом году достигли, наверное, исторически худшего показателя — почти 6%. Второй год снижение рождаемости наблюдаем. Интегральный показатель ожидаемой продолжительности жизни мы увеличили с 70 до 71 года. Но, допустим, в том же Татарстане — 74 года. Возможно ли как-то переломить эту стагнацию и отставание от соседних регионов?» — спросил депутат премьера Марданова.

Но в стороне не остался и глава региона. «И когда говорят: «А когда мы догоним соседей?», отвечаю: «Во-первых, нам никого догонять не надо». Мы работаем в хорошем, нормальном темпе. И темпы развития нашей республики нисколько не уступают темпам развития других субъектов, более того — превосходят», — сказал Рустэм Хамитов, отметив, что «наши показатели, показатели работы нашего общества выше среднероссийских цифр».

Он отметил, что «нет ни одного объекта, начатого за последние три-пять лет и брошенного»: «Нет таких объектов. Каждый объект обеспечен финансированием. Это выполняется довольно сложными процедурами, но это так. Это системность. Мы видим, что обязательно построим 100 объектов к 100-летию республики, которые мы запланировали. И бизнес подтягивается к этим процессам. И мы создаем и стараемся создавать атмосферу оптимизма, понимание, что мы живем в хорошей, крепкой, сильной республике».

«Я лично горжусь Башкортостаном. Я люблю людей, которые работают в республике. Я знаю, что каждый на своём месте старается сделать что-то полезное. Конечно, есть проблемы — не хватает денег. Есть у нас значимые, какие-то сложные задачи, переходящие из десятилетия в десятилетие. Всё это так. Но мы должны гордиться нашей республикой», — продолжил глава региона.

«Сейчас депутат в своём вопросе попытался сравнить нас с Республикой Татарстан. Но там экономика другая. Там собственность принадлежит республике. Надо мне продолжать этот тезис или нет?! Думаю, что нет. Всем всё понятно. Мы работаем в той системе, которая есть. И эта сегодняшняя система даёт ровно столько денег, сколько она может дать и сколько она может себе позволить. Промышленные предприятия, наш малый и средний бизнес сегодня генерируют тот денежный поток, который у нас с вами есть. Нет других денег. И мы в этих условиях выглядим вполне достойно, надёжно», — отметил Рустэм Хамитов.

«Мы уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах или школах. Нас иногда к этому подталкивают, но мы сопротивляемся. Нельзя спекулировать на этом», — считает глава региона.

«Но в целом мы в системе, системе нашей страны. И это очень хорошо. Россия — крепкая страна. Вы знаете, давят на неё извне и изнутри, пытаются ослабить конструкцию страны. Не получится! Россия — крепкая страна, и выдержит всё то многообразие сложностей, которые сегодня имеются. И мы с вами — россияне, жители республики. Мы будем делать всё, чтобы наша страна шла вперёд. Это принципиально важно. Это, если хотите, идеологическая установка», — отметил Хамитов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональная экспертиза
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное