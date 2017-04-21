Глава МВД Украины прокомментировал слова музыканта Скрипки про гетто

Киев, , 22:58 — REGNUM

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал омерзительными высказывания солиста украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки по поводу тех, кто не может выучить украинский язык. Свое мнение на этот счет Аваков опубликовал в своем Facebook сегодня, 20 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скрипка в интервью «Украинской правде» заявил, что «люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ».

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«Таким ставят диагноз «дебилизм». Их надо изолировать от общества, создав специальные гетто. А мы будем им там помогать, как волонтеры, петь для них «Владимирский централ», — нагло заявил Скрипка.

Аваков написал на своей странице в Facebook по этому поводу: «Сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто на Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещённого человека».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила сделать слова Скрипки о «дебилах» лозунгом «Евровидения-2017».

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