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Украина протестует в связи с началом экономического форума в Ялте

Политика

Для украинского МИД такие протесты — уже рутинная процедура

Киев, 20 апреля 2017, 22:31 — REGNUM  

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с проведением в Крыму экономического форума. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сегодня в Крыму стартовал Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Он продлится до 22 апреля. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 220 гостей из 46 стран.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест властям Российской Федерации в связи с проведением 20−22 апреля 2017 года Ялтинского международного экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает считать Крым своей территорией и не признает результаты референдума 2014 года на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Каждый раз, когда в Крыму проводится какое-либо значительное мероприятие, или когда на полуостров прилетает кто-либо из российских высокопоставленных политиков или чиновников, Киев выражает Москве очередной «решительный протест».

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Воссоединение Крыма с Россией
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