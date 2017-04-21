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Отряд кораблей Балтфлота прошел Ла-Манш и направляется в Атлантику

Политика

Поход кораблей ВМФ России начался 7 апреля

Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш
Иллюстрация: Минобороны России
Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш

Москва, 20 апреля 2017, 22:12 — REGNUM  Отряд кораблей Балтийского флота России, направляющийся в Атлантику, миновал проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщает пресс-служба флота.

Отряд состоит из корветов «Бойкий» и «Сообразительный», танкера «Кола» и морского буксира МБ-123.

Моряки Балтийского флота при помощи танкера «Кола» и буксира МБ-123 пополнили в Северной Атлантике запасы топлива, а также провели плановые осмотры своих кораблей.

Напомним, отряд кораблей вышел из Балтийска 7 апреля курсом на Атлантический океан с целью обеспечения регулярного военно-морского присутствия российского флота в Мировом океане.

За время похода экипажи кораблей и судов обеспечения должны выполнить более 10 учебно-боевых задач, провести совместные учения по установке и поддержанию связи между кораблями, отработать приемы противовоздушной и противолодочной обороны, а также пополнение запасов и топлива в условиях открытого моря.

Кроме того, экипажи бортовых вертолетов Ка-27 произведут учебные полеты в акватории Атлантического океана, отработают обнаружение субмарин условного противника и разведку надводных целей.

Читайте ранее в этом сюжете: Отряд кораблей Балтийского флота отправился в Северную Атлантику

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