Обама «благословил» Макрона на президентство
Состоялся телефонный разговор между экс-президентом США и возможным будущим президентом Франции
Париж, 20 апреля 2017, 21:54 — REGNUM
Бывший президент США Барак Обама провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщается на сайте президентской кампании Макрона En Marche!
Сообщается, что Обама выразил желание обсудить с Макроном его президентскую кампанию. Бывший американский лидер и претендент на пост президента Франции обменялись мнениями о будущем Европы и «прогрессивных ценностях», которых они оба придерживаются.
Макрон поблагодарил Обаму за его «дружеский» звонок.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.
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Выборы президента Франции
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