Обама «благословил» Макрона на президентство

Париж, , 21:54 — REGNUM

Бывший президент США Барак Обама провел телефонный разговор с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщается на сайте президентской кампании Макрона En Marche!

Сообщается, что Обама выразил желание обсудить с Макроном его президентскую кампанию. Бывший американский лидер и претендент на пост президента Франции обменялись мнениями о будущем Европы и «прогрессивных ценностях», которых они оба придерживаются.

Макрон поблагодарил Обаму за его «дружеский» звонок.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.