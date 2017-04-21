Порошенко: На информационную войну против России с кинематографом наперевес

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР

Киев, , 21:27 — REGNUM

Президент Украины Пётр Порошенко подписал законы «О государственной поддержке кинематографа в Украине» и «Об Украинском культурном фонде», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Эти законы должны внедрить современные модели конкурентного и прозрачного финансирования украинского кинопроизводства, а также прочих программ культуры и искусства, заявил Порошенко в ходе встречи с деятелями украинской кино‑ и телеиндустрии.

Президент Украины подчеркнул, что поддержку от государства будет получать культурная продукция только на украинском или крымскотатарском языке.

По мнению Порошенко, поддержка и развитие украинского кинопроизводства будут важны «в информационной войне против России».

Украинский президент при этом добавил, что киевские власти ограничили присутствие российского кино на рынке Украины.

Напомним, что ранее лидер популярной музыкальной группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка публично призвал устроить гетто для тех жителей Украины, кто не может выучить украинский язык.

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