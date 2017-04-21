Пятница, 21 Апреля 2017 года
00:11:18 МСК

Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева хочет уйти с поста замминистра транспорта

Политика

Бывший руководитель региона находится в СИЗО

Ижевск, 20 апреля 2017, 21:06 — REGNUM  

Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Александра СоловьеваЮлия Башкова, занимающая пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики, написала заявление об уходе по собственному желанию. Заявление находится в стадии рассмотрения.

«Юлия Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 числа, однако распоряжение исполняющим обязанности председателя правительства пока еще не принято», — цитирует портал «Сусанин» источник в ведомстве.

По информации издания, в настоящее время Башкова находится в отпуске и до 24 апреля может отозвать заявление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. В день задержания президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия, а на пост врио главы Удмуртии назначил Александра Бречалова.

Одним из первых документов, подписанных новым руководителем республики, стал указ об отставке правительства в полном составе. Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности. При этом указ о назначении действующего главы Миндортранса Виктора Вахромеева исполняющим обязанности министра так и не был опубликован.

Читайте также: Находящийся под следствием замглавы Миндортранса Удмуртии покинул свой пост

14 апреля глава дорожного ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства назначен заместитель Вахромеева — Алексей Горбачев.

Напомним также, что в марте 2017 года покинул пост находящийся под следствием полный тезка экс-главы Удмуртии замминистра транспорта и дорожного хозяйства Александр Соловьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Врио главы Удмуртии Бречалов отправил правительство республики в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
NB!
20.04.17
Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков
ВашингтонСША Военные учения Техника
NB!
20.04.17
Опыт реновации жилья распространят на регионы: права, ипотека и парковки
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
20.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
20.04.17
Станислав ТарасовГрузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
20.04.17
Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму — детали
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
20.04.17
Нижегородский сити-менеджер продолжает трудовую династию за бюджетный счет
Нижний НовгородРоссия Высшее образование Экономика
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: в ожидании наступления Украины
ДонецкДНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
Игорь Павловский«Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»
ТаллинЭстония Экономика Эстонии Политика
NB!
20.04.17
«Назло маме»: Литва законодательно запретила российское электричество с АЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Экономика
NB!
20.04.17
Путин указал единственный способ назвать своего преемника
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
20.04.17
Программу «Дальневосточного гектара» могут распространить на всю Россию
МоскваРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Экономика
NB!
20.04.17
Олег Скрипка предложил изолировать не знающих украинский язык в гетто
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Общество
NB!
20.04.17
Украинский флот готовится к атаке в Азовском море
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
20.04.17
На Украине боятся захвата Белоруссии во время учений «Запад-2017»
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
20.04.17
«Правосека», обокравшего миссию Красного Креста, отпустили безнаказанным
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
20.04.17
Владимир СтанулевичГринпису не стоит в России произносить слово «блокада»
АрхангельскРоссия Проблемы экологии Политика
ещё главное