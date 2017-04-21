Дочь экс-главы Удмуртии Соловьева хочет уйти с поста замминистра транспорта

Ижевск, , 21:06 — REGNUM



Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Александра СоловьеваЮлия Башкова, занимающая пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики, написала заявление об уходе по собственному желанию. Заявление находится в стадии рассмотрения.

«Юлия Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 числа, однако распоряжение исполняющим обязанности председателя правительства пока еще не принято», — цитирует портал «Сусанин» источник в ведомстве.

По информации издания, в настоящее время Башкова находится в отпуске и до 24 апреля может отозвать заявление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. В день задержания президент РФ Владимир Путин отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия, а на пост врио главы Удмуртии назначил Александра Бречалова.

Одним из первых документов, подписанных новым руководителем республики, стал указ об отставке правительства в полном составе. Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности. При этом указ о назначении действующего главы Миндортранса Виктора Вахромеева исполняющим обязанности министра так и не был опубликован.

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14 апреля глава дорожного ведомства написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства назначен заместитель Вахромеева — Алексей Горбачев.

Напомним также, что в марте 2017 года покинул пост находящийся под следствием полный тезка экс-главы Удмуртии замминистра транспорта и дорожного хозяйства Александр Соловьев.

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