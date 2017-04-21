Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам

Киев, , 21:07 — REGNUM Спорадические обстрелы с применением минометов калибров 82 и 120 мм, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия не стихали в Донбассе 19 апреля. При этом противоборствующие стороны не применяли РСЗО и крупнокалиберную артиллерию. Об этом 20 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один боец ДНР.

По словам Басурина, украинские силовики продолжают обострять ситуацию на линии соприкосновения, командование АТО пытается перевести конфликт в горячую фазу, совершая провокационные действия в отношении Народной милиции ДНР. Басурин отметил, что ВСУ готовятся к масштабной военной операции по восстановлению контроля над всей территорией Донбасса.

«Как стало известно от источника в командовании войсковой части А0456 (Одесса), в преддверии майских праздников ВСУ, а конкретно — подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты — готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах Донецкой области. По замыслу командования ВСУ, 23−24 апреля в район села Широкино планируется выдвижение двух мобильных диверсионных групп. На данный момент осуществляется подготовка вооружения для диверсантов. Для конспирации групп планируется применение гражданских автомобилей, оборудованных минометами. Главной целью групп является максимальное приближение к линии соприкосновения для ведения провокационного огня по своим ложным позициям. Тем самым планируется обосновать начало ответных ударов по позициям армии ДНР. После чего развязать масштабное наступление с целью вернуть под свой контроль территорию Донецкой области. Планирование операции происходит на фоне повышения градуса риторики представителей украинской власти и сопровождается активизацией пропаганды в подконтрольных Киеву СМИ. В связи с удручающим морально-психологическим состоянием военнослужащих власти предпринимают попытки проведения ротации в подразделениях сил АТО, спешно «залатывая бреши» в авангарде будущего наступления», — заявил Басурин.

Он также сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов «был госпитализирован в больницу Германии с неустановленным диагнозом».

«Недавно украинские СМИ распространили заявление Александра Турчинова о неуклонном продвижении ВСУ к российской границе. К слову, вскоре после данного заявления глава СНБО был госпитализирован с неустановленным диагнозом. Лечиться политик новоиспеченной европейской державы предпочел не у себя на Родине, а в Германии. Также министр обороны Украины Степан Полторак беспрестанно сообщает о наращивании танковой группировки на линии соприкосновения. Кроме того, на днях Полторак заявил о намерении отправить свыше 20 танков в зону «АТО». Необходимо отметить, что все заявления представители киевской власти делают на фоне перемирия и отведения вооружения. Так, сразу после состоявшегося разведения сил в Луганской области Петр Порошенко объявил, что все танковые части и подразделения находятся в постоянной боевой готовности и при необходимости в кратчайшие сроки вернутся на поле боя», — напомнил Басурин.

Он прогнозирует, что широкомасштабное наступление ВСУ может начаться 26 апреля, в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«В то время, как газеты и информагентства Украины продолжают пестрить сообщениями о заключении соглашений с «дружественными странами» о сотрудничестве в военной сфере, президент страны в Лондоне восхваляет мощь Украины, занимающей 8-е место по силе в Европе. А главное, по его словам, Киев борется собственным оружием без какой-либо посторонней помощи, но благодаря фантастическому обучению британских, канадских, американских и европейских коллег. После таких заявлений непонятно, каким образом военно-политическое руководство Украины собирается выполнять свои обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Исходя из последних действий политиков и других начальников, совершенно очевидно, что киевские власти не планируют разрешения конфликта в Донбассе политическим путем. Все факты, наоборот, указывают на подготовку Вооруженных сил Украины к развязыванию широкомасштабной войны на востоке страны. Также нельзя исключать того, что данное обострение будет использовано для обвинения Киевом представителей ДНР и ЛНР в нарушении Минских соглашений. И, вероятнее всего, это случится в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое, по заявлению спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, состоится 26 апреля», — подчеркнул Басурин.

В Народной милиции ДНР отмечают, что вчера при попытке прорыва украинской ДРГ в районе населенного пункта Широкая Балка на минах подорвались солдаты ВСУ. При этом Басурин заявил, что украинские диверсанты были вооружены огнеметами «Шмель».

«В результате погиб один диверсант, трое ранены. При осмотре места происшествия нами было обнаружено брошенное диверсантами вооружение, в том числе: РПО «Шмель», наступательные гранаты РГН, осколочно-заградительная мина, мины осколочно-направленные и фугасы. Данный факт доказывает, что украинская диверсионно-разведывательная группа планировала совершить теракты на территории республики, а также подтверждает то, что ВСУ используют данное вооружение при ведении боевых действий, при этом говоря о наличии данных средств только на вооружении подразделений Народной милиции, якобы завезенных из России», — напомнил Басурин.

Он проинформировал, что в рядах ВСУ продолжаются массовые случаи небоевых потерь в результате неосторожного обращения с оружием и пьянства. «Чтобы скрыть от общественности немалое количество небоевых потерь, раненых и погибших отправляют в медицинские учреждения по всей Украине. Так, по нашим данным, в течение последних дней только в госпитали Одессы и Харькова с различными ранениями доставлены 33 украинских военнослужащих», — рассказал Басурин.

Также представитель НМ ДНР подтвердил информацию о том, что в Мариуполе ВСУ создают так называемый «исламский батальон». По данным разведки, в батальоне находятся около 500 ваххабитов, большинство из которых входят в чеченские банды, воевавшие еще при Дудаеве. Также в батальон входят выходцы из Ближнего Востока, Средней Азии и крымские татары.

Басурин предположил, что ВСУ готовят кадры для отправки в Сирию. По его словам, еще в 2014 году террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приезжали в Украину лечиться, а для ударов по Донбассу использовались боеприпасы с Ближнего Востока. «Самое вопиющее не в том, что исламистские наемники здесь находятся, а в том, что Украина их признает, принимая к себе на службу. Это означает взаимодействие с террористическими организациями с Ближнего Востока. Украина их признает и поддерживает с ними сотрудничество», — заявил Басурин, пишет сайт «Новороссия».

Кроме того, 20 апреля спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о стабилизации военной обстановки в районе г. Золотое (под контролем ВСУ). «В районе Золотого обстановка относительно стабилизировалась, благодаря совместным усилиям представителей Совместного центра координации и контроля, а также миссии ОБСЕ», — сказал Марочко.

По его словам, в Золотом представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили пять растяжек. «Военнослужащие ВСУ продолжают минировать местность в населенных пунктах, где проживают мирные жители. Так, в населенном пункте Золотое представители миссии ОБСЕ зафиксировали пять растяжек, установленных украинскими силовиками», — рассказал Марочко.

По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» вблизи населенного пункта Ижевка, а в Попасной отмечено проживание личного состава ВСУ в частных домах. «Возле памятника князю Игорю, южнее населенного пункта Станица Луганская, наблюдатели зафиксировали свежие хвостовые стабилизаторы одной 120 и четырех 82-мм мин, застрявших в асфальте автодороги», — добавил Марочко.

Он сообщил, что комиссия штаба АТО провела расследование по факту хищений имущества и вооружения, а также небоевых потерь в одном из подразделений ВСУ. «Нашей разведкой установлено, что 17 апреля в зоне ответственности 14-й бригады работал с комиссией начальник тыла штаба АТО полковник Николай Куклюк с целью проведения разбирательства по факту хищения имущества тыла и ракетно-артиллерийского вооружения в одном из подразделений бригады. Также проводилось дознание по фактам небоевых потерь в первом батальоне, где в результате алкогольного опьянения и неосторожного обращения с оружием подорвался на минно-взрывном устройстве один военнослужащий», — добавил Марочко.

При этом представитель НМ ЛНР сообщил об усилении группировки ВСУ в районе Станицы Луганской. «Отмечено прибытие в зону ответственности 14-й бригады одного из подразделений Национальной гвардии для усиления позиций в районе населенного пункта Станица Луганская», — сказал Марочко.

Он также проинформировал, что представители СММ ОБСЕ не подтвердили якобы имевший место обстрел Станицы Луганской с территории ЛНР, о котором ранее заявила украинская сторона. Ранее, 19 апреля штаб АТО обнародовал заявление, в котором говорится, что в предыдущие сутки Народная милиция якобы вела обстрел из стрелкового оружия Станицы Луганской, тем самым нарушив обязательное соблюдение режима тишины на протяжении семи дней, необходимое для отвода сил и средств в данном районе.

«Данного обстрела не было, что подтверждает миссия ОБСЕ, как я и говорил ранее. Он есть только в больном воображении украинского командования», — подчеркнул Марочкою

В свою очередь, 20 апреля спикер пресс-центра штаба АТО Александр Мотузяник рассказал, что в Донбассе в районе линии соприкосновения Служба безопасности Украины обнаружила реактивный пехотный огнемет «Шмель» российского производства. Оружие находилось в боеспособном, готовом к использованию состоянии. «В «серой зоне» восточнее Марьинки сотрудники спецслужбы также обнаружили гранату РГН с запалом, установленной на растяжке вблизи позиций украинских военных. Боеприпас изготовлен в России в 1993 году», — добавил Мотузяник.

Он сообщил, что «за сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранения».

Мотузяник отметил, что на Луганском направлении ВС ЛНР один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ в Крымском из пулеметов. На Донецком направлении ВС ДНР не применяли тяжелое вооружение. По одной вооруженной провокации состоялось в Луганском, Верхнеторецком и Авдеевке, еще две — в Каменке. «Во время этих обстрелов враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов», — добавил Мотузяник.

Полковник проинформировал, что на Мариупольском направлении после полуночи войска ДНР вели беспокоящий минометный огонь по украинским войскам в Красногоровке. Другие эпизоды нарушения режима тишины с их стороны зафиксированы на участке фронта Павлополь — Широкино. «На упомянутых рубежах две вооруженные провокации состоялись ночью, все остальные — после обеда. В Водяном и Широкино «оккупанты» вели огонь из вооружения БМП», — рассказал Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске на заседаниях Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными.