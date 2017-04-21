К президенту Киргизии вернулся старый советник

Бишкек, , 20:44 — REGNUM Икрамжан Илмиянов назначен советником президента Киргизской Республики на общественных началах. Как сообщает пресс-служба главы государств, соответствующий указ президент Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, 20 апреля.

Подробности назначения не приводятся.

Справка ИА REGNUM : Икрамжан Илмиянов, по оценкам ряда специалистов, является одним из ближайших доверенных лиц президента Атамбаева. В бытность Атамбаева бизнесменом, Илмиянов работал у того личным водителем. После того как нынешний глава Киргизии пришел к власти, Илмиянов получил работу в аппарате президента.

Икрамжан Илмиянов уже занимал пост советника президента Киргизии с 5 ноября 2015 года по 27 октября 2016 года.