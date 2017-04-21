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Асад: Химатаки в Хан-Шейхуне не было

Политика

Единственная информация об этом — опубликованное террористами видео на Youtube

Башар Асад
© ИА REGNUM
Башар Асад

Дамаск, 20 апреля 2017, 20:31 — REGNUM  

Химической атаки в городе Хан-Шейхун не было, это провокация террористических организаций, заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

Президент Сирии напомнил, что район, где якобы произошла химатака, до сих пор находится под контролем «Джабхат ан-Нусры», «которая по сути — «Аль-Каида».

По словам Асада, единственная информация об этом случае, которую обсуждает весь мир, исходит от опубликованного «Джабхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео на Youtube.

Это обстоятельство не позволяет объективно оценить сообщения об инциденте, отметил сирийский президент.

Башар Асад сообщил, что атака ВВС Сирии на этот район состоялась в 11:30, а в рассказе «Белых касок» утверждается, что авиаудар произошел в 6:30 утра, когда сирийская авиация не предпринимала ничего. Поэтому, по мнению Башара Асада, есть только два возможных варианта этих событий: воздушная атака в 11:30 или то, что это лживая провокация и никакой атаки не было.

По словам Асада, утверждения о реальности химической атаки в Хан-шейхуне нужны только для оправдания ракетного удара США по сирийской авиабазе «Шайрат».

Как сообщало, 4 апреля 2017 года сирийская «оппозиция» заявила о применении сирийской авиацией химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Дамаск категорически отверг эти обвинения и возложил ответственность за возможную химатаку на боевиков незаконных вооруженных формирований.

Не дожидаясь расследования этого инцидента, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по базе ВВС Сирии «Шайрат».

Читайте ранее в этом сюжете: Асад: ООН не отвечает на просьбу Сирии прислать в Хан-Шейхун экспертов

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