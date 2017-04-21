Наступление ВС Южного Судана привело к перемещению около 100 тыс. человек

Джуба, , 20:29 — REGNUM Наступление правительственных сил Южного Судана в провинции Джонглей привело к перемещению около 100 тыс. мирных жителей, согласно заявлению ООН, 20 апреля сообщает Associated Press.

Представители ООН считают, что наступление правительственных сил может усугубить гуманитарную ситуацию в провинции Джонглей. Некоторые районы уже находятся на грани голода.

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В докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов указано, что на прошлой неделе в районах Ваат и Валгак боевые действия привели к гибели десятков тысяч мирных жителей, также погибли 60 работников гуманитарных организаций.

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Напомним, в 2011 году в результате «Третьей гражданской войны» была провозглашена независимость страны от Судана. После отделения в Южном Судане возник внутренний конфликт между президентом Сальвой Кииром и оппозицией во главе с мятежным вице-президентом Риком Мачаром. Противостояние продолжается до сих пор.

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