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«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»

Политика

Следовать «тренду объективизации» в информационной политике было для России ошибкой

Мягкая сила
Иллюстрация: Pixabay.com
Мягкая сила

Москва, 20 апреля 2017, 20:11 — REGNUM  Для того, чтобы быть успешной, информационная политика любого государства должна быть не только оборонительной, но и наступательной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 апреля заявила доктор философских наук, профессор, начальник Управления по научно-координационной работе Дипломатической Академии МИД РФ Марина Кукарцева на конференции «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн» в МГЛУ.

«Для того, чтобы быть успешной, информационная политика любого государства должна быть не только оборонительной, но и наступательной. Следовать тренду объективизации, который некоторое время находился в приоритете нашей информационной международной политики — я имею в виду 2014 и отчасти 2015 год, — было совершенно неправильно», — заявила Кукарцева.

В 2014 году Дмитрий Медведев дал задание профильным министерствам и агентствам скорректировать информационную политику России на международной арене. Основной задачей ставилась защита традиционных ценностей и гуманистических идеалов россиян, напомнила она.

«Это поручение было связано с событиями 2014 года, но главным образом с тем, что тогда Россия и западные страны воспринимали себя жертвами информационной агрессии, каждая страна настаивала на том, что её информационная политика является исключительно оборонительной и что каждая страна исключительно противодействует враждебному информационному потоку. И каждая страна заметно преувеличивала информационные возможности другой», — констатировала эксперт.

При этом, по ее словам, каждая страна в тот период времени политизировала события там, где их вообще не надо было политизировать. Кроме того, целый ряд неполитических событий в условиях информационного противостояния избыточно политизированы.

«Манящий запах жертвы, который мы первое время издавали, не отпугнет хищника, а, наоборот, привлечет стаю. Необходимо преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника, который имеет силу и сигнализирует всем тем, кто с нами контактирует, готовность эту силу применить. Этот постулат силы абсолютно должен быть в нашей информационной внешней политике», — считает Кукарцева

При этом очень важно, чтобы подобная «наступательность» нашей информационной политики не стала избыточно обличительной, предостерегла она. «Мы не должны переходить ту грань, которая отличает здоровую наступательность от пропаганды, когда мы избыточно обличаем все политические нормы и ценности, которые для наших оппонентов западного и азиатского мира являются нормой их жизни», — считает профессор.

20 апреля в Московском государственном лингвистическом университете состоялась международная научно-практическая конференция «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн». Эксперты и политические деятели обсудили текущее состояние и тенденции развития «мягкой силы» как ресурса внешней политики в условиях информационного общества.

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