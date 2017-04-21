«Мягкая сила» Китая: «Помогать, невзирая на внутреннюю политику партнеров»

Москва, , 20:02 — REGNUM «Мягкая сила» помогла Китаю добиться признания и лояльности со стороны широкого круга государств Азии, Африки и Латинской Америки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 апреля заявил доктор права Шанхайского университета иностранных языков Цзи Юешен на конференции «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн» в МГЛУ.

«Последние годы КНР достигла успеха во многом благодаря использованию мягкой силы. Это помогло ей обрести статус великой державы. Одна из основных задач её использования на международной арене — создание привлекательного образа страны и ознакомить другие страны с культурными ценностями», — заявил Юешен.

«Нельзя не признать успеха проведения данной политики китайскими лидерами и возрастающую роль Китая как глобального игрока на мировой арене», — констатировал он.

По его словам, Китай всё глубже интегрируется в международные отношения и институты, и именно в этом контексте следует рассматривать своеобразие подхода к использованию «мягкой силы» со стороны Пекина. В различных регионах Африки, Латинской Америки и Азии он нацелен на сближение с теми государствами, которые служат поставщиками ценных ресурсов и полезных ископаемых, в том числе энергоносителей. Однако китайское руководство ставит перед собой и более глобальные цели на долгосрочную перспективу — в частности, «данная инициатива направлена на то, чтобы убедить международное сообщество признать Тайвань неотъемлемой частью КНР».

Наиболее образцовым в отношении применения «мягкой силы» Китаем служит африканский континент. «Опросы показывают, что африканцы рассматривают присутствие Китая в своих странах как положительное (явление). Это можно объяснить (высоким темпом) роста экономики и наращиванием экономических связей со многими африканскими странами. Развитие экономического сотрудничества, реализация совместных проектов оставляют позитивный отпечаток у жителей континента», — подчеркнул он.

Мероприятию по проведению «мягкой силы» во внешней политике Поднебесной можно сгруппировать по нескольким направлениям, среди которых одним из наиболее важных является экономическая помощь и сотрудничество — Китай вложил значительные средства в развивающиеся страны, а в настоящее время активно ведет переговоры по соглашениям о свободной торговле по Юго-Восточной Азии.

При этом «в отличие от многих других игроков Китай не связывает свою помощь с другими вопросами, такими как экологические нормы или соблюдение прав человека», в результате чего «китайские инвестиции особенно привлекательны для многих развивающихся стран», отметил Юешен.

В качестве другого важного направления эксперт указал поддержание мира и гуманитарную помощь — Китай направляет значительное число миротворцев ООН — множество программ обмена учащимися, создание языковых вузов по всему миру, которых открыто уже более 500.

Наконец, Пекин уделяет больше внимание многосторонним политическим контактам, в экономической и военной сферах, устанавливает стратегическое партнёрство с отдельными государствами Юго-Восточной Азии.

«КНР увеличила количество встреч на высшем уровне. Многочисленные конференции на региональных форумах, где разъясняются основы политики страны профессиональными и квалифицированными дипломатами, которые, в свою очередь, получают образование в престижных зарубежных университетах», — отметил Юешен.

Данные направления необходимы для реализации долгосрочных целей во внешней политике, создания и сохранения благоприятных условий для дальнейшего развития государства. Китай стремится стать одним из полюсов многополярного мира, при этом руководствуясь во внешней политике принципом «побеждать не сражаясь».

«Китай укрепляет собственной репутации путем постепенного формирования своего позитивного образа и имиджа надежного экономического и политического партнера», — подчеркнул спикер.

Следует отметить, что говоря об актуальных проблемах в сфере «мягкой силы», китайский представитель говорил исключительно о противоречиях между Поднебесной и США. По его словам, «борьба между Китаем и США носит идеологический характер, в ходе которой затрагиваются основные положения китайской идентичности, включая модель развития страны, систему ценностей, (основы) общественного сознания».

«В Поднебесной обеспокоены тем, что в мир свою культуру привносит не столько Китай, сколько США. США стремятся к культурой гегемонии, включая растущее влияние американской мягкой силы в основном в Китае. И западные страны с этим тоже хорошо знакомы», — констатировал он.

КНР в настоящее время испытывает давление Запада, охватывающее «практически все сферы», признал Юешен. Китай ограничен применением мягкой силы в её социокультурном аспекте, что обусловлено «сложным языком и культурой, которые могут быть (поняты) только китайцем и которые отторгаются другими народами», заключил он.

20 апреля в Московском государственном лингвистическом университете состоялась международная научно-практическая конференция «Стратегия «мягкой силы» в контексте информационных войн». Эксперты и политические деятели обсудили текущее состояние и тенденции развития «мягкой силы» как ресурса внешней политики в условиях информационного общества.