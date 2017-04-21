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Законопроект о полномочиях регионов в сфере благоустройства внесен в ГД

Политика

Сейчас вопрос относится к компетенции органов местного самоуправления

Центральный парк Ставрополя
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Центральный парк Ставрополя

Москва, 20 апреля 2017, 19:51 — REGNUM  Законопроект, устанавливающий полномочия субъектов РФ по определению требований к благоустройству поселений, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

В настоящее время полномочия по благоустройству отнесены федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления. При этом ответственность за нарушение правил благоустройства устанавливается субъектами РФ.

Вместе с тем, на практике отдельные положения правил благоустройства и положения региональных законов об административных правонарушениях признаются судами недействующими на основании вторжения в компетенцию федерального законодательства, поскольку относятся к сфере регулирования охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и за их нарушение не может быть установлена дополнительная ответственность. Особенно остро стоит проблема признания несоответствующими действующему законодательству норм правил благоустройства, предусматривающих запрет на парковку, хранение и передвижение транспортных средств на газонах, отмечают парламентарии.

Предлагается наделить регионы полномочиями по утверждению требований к правилам благоустройства поселений (городских округов, внутригородских районов), разрабатываемым органами местного самоуправления поселений (городских округов, внутригородских районов), в том числе порядок утверждения правил благоустройства, требования к их содержанию, правила определения прилегающей территории и порядок участия собственников зданий (помещений в них), сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

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