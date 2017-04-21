Гройсман за деньги ЕС наймет в правительство тысячу «агентов перемен»

Киев, , 19:51 — REGNUM Премьер анонсировал реализацию на Украине реформ в пенсионной системе, земельных отношениях, госуправлении, образовании и здравоохранении

В 2017 году украинское правительство начало внедрение ключевых реформ в социально-экономической сфере. Их реализация позволит ускорить экономический рост, который в среднесрочной перспективе можно реинвестировать в гражданина и человеческий капитал. Как сообщает 20 апреля пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия», передает ИА REGNUM.

«За три года нам удалось остановить политический кризис. Как результат, остановили экономическое падение и подошли к экономическому росту. И сегодня у нас есть шанс к развитию и реинвестиции национальных достижений в самое ценное, что у нас есть, — в человеческий капитал», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены пенсионная реформа, реформа земельных отношений, широкая приватизация, преобразования в образовании и здравоохранении. Гройсман уточнил, что проведение пенсионной реформы позволит перейти к справедливым начислениям, снижению дефицита Пенсионного фонда и повышению пенсий уже с 1 октября. Публичная приватизация, отметил премьер, — «это инвестиции в экономику, новые рабочие места, в самореализацию и эффективное управление государственным ресурсом».

По его словам, земельная реформа, которая имеет несколько ограничений, — это прямой путь к созданию фермерского движения. «Мы будем за это бороться, чтобы украинцев сделать богаче. Мы можем уже сегодня, меняя систему, изменить жизнь», — добавил он.

Премьер заверил, что Украина имеет все возможности для развития промышленности и создания собственного инновационного продукта, поэтому цель ключевых преобразований — запустить систему создания национального инновационного продукта: от идеи до промышленного внедрения. «Нам надо создавать систему производства собственного инновационного продукта государства. И у нас есть все основания иметь такой продукт», — считает Гройсман.

Он обратил внимание, что одним из решений в этой сфере могут стать индустриальные и технологические парки, которые будут представлять собой целую экосистему — от обучения и формирования идей до промышленной эксплуатации разработок.

Кроме того Гройсман анонсировал перезагрузку органов исполнительной власти и предложил уже этой осенью провести кадровые конкурсы, чтобы пригласить на работу в правительство тысячу молодых специалистов.

«Мы сейчас начинаем (я думаю, что на следующей неделе мы с коллегами это обсудим), мы предлагаем запустить перезагрузку системы центральных органов исполнительной власти, перезагрузить министерства, привести в правительство ‑ и имеем на это ресурсы, в том числе европейских партнеров. Я хочу привести в правительство 1 тысячу новых агентов перемен. А кто эти люди? Это вы — люди, которые будут иметь качественное образование, которые будут иметь желание перемен», — сказал Гройсман.

Он добавил, что благодаря комбинированию ресурсов Европейского Союза и государственного бюджета удастся обеспечить достойную оплату труда для новых работников. «Тысяча молодых людей — мы думаем, что осенью через публичные конкурсы — смогут прийти в правительство, министерства и стать агентами тех перемен, в которых сегодня нуждается наша страна», — пояснил Гройсман.

Он отметил, что в каждом министерстве планируется ввести отделы стратегического планирования для планирования работы «не только сегодня на сегодня, а на большую перспективу».

Премьер также проинформировал, что правительство представит план реформ и перспективных решений в рамках большой конференции, посвященной реформам на Украине, которая запланирована на июль и состоится в Лондоне (Великобритания). «В Лондоне в июле состоится большая конференция по Украине. Это прекрасная мировая площадка, где мы расскажем, что нам уже удалось сделать, что мы планируем и должны сделать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал проведение в текущем году масштабной приватизации государственных украинских предприятий.

«Моя позиция следующая: предприятия, не имеющие государственного значения и важности, должны быть публично проданы, потому что они ни одной пользы не приносят украинским гражданам и украинской экономике. Их продажа предоставит возможность привлечь в экономику инвестиции и ускорить экономический рост», — рассказал Гройсман.

«Мы имеем 3,5 тысячи государственных предприятий в стране. Это абсурд, потому что эти предприятия в большинстве своем или неэффективны, или становятся кормушками для коррупционеров», — заявил Гройсман.