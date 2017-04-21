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Глава Союза десантников России осудил обращение Чепурного к президенту РФ

Политика

«Полный беспредел, в присутствии президента РФ, защищая себя, поднимать эту тему», — заявил глава Союза десантников России Валерий Востротин

Валерий Востротин (слева) на Красной площади
The Russian Paratroopers» Union
Валерий Востротин (слева) на Красной площади

Москва, 20 апреля 2017, 19:47 — REGNUM  

Глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что нынешняя система распределения бюджетных средств на поддержку ветеранских организаций является справедливой, и назвал некорректными попытки вынести дискуссию на уровень главы государства.

На заседании оргкомитета «Победа» в четверг, 20 апреля, глава Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Андрей Чепурной обратился к президенту с просьбой оградить организацию от якобы имевших место нападок со стороны сенатора Франца Клинцевича, возглавляющего другую ветеранскую организацию — Российский союз ветеранов Афганистана.

По словам Андрея Чепурного, сенатор в течение трех лет, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, внести раскол в ветеранское движение»."Полный беспредел, в присутствии президента РФ, защищая себя, поднимать эту тему», — цитирует «Интерфакс» слова главы Союза десантников России Валерия Востротина.

Как сообщил руководитель ветеранской организации, до 2017 года федеральный бюджет помогал только инвалидам боевых действий. «Около 200−250 млн рублей перечислялись в санаторий «Русь», который является структурным подразделением организации «Инвалиды войны».

Таким образом, по мнению Валерия Востротина, ранее у Андрея Чепурного «была по сути монополия» на оказание услуг по реабилитации инвалидов, в связи с чем он устанавливал довольно высокие цены на услуги.

«Единой Россией» было принято совершенно правильное решение. Теперь они (средства) разделены между четырьмя всем известными ветеранскими организациями. Это — «Боевое братство», «Союз десантников России», «Союз ветеранов Афганистана» и Российская Ассоциация Героев», — сказал Валерий Востротин.

«К тому же, теперь выделяемые из бюджета средства направляются не только на реабилитацию инвалидов, но и поддержку членов семей погибших военнослужащих», — добавил Валерий Востротин.

«Я по требованию 20 региональных отделений этой организации инициировал проверку использования Чепурным бюджетных средств, предназначенных для реабилитации воинов-афганцев», — ранее пояснил журналистам сенатор Франц Клинцевич.

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