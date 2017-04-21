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Асад: ООН не отвечает на просьбу Сирии прислать в Хан-Шейхун экспертов

Политика

«Западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций»

Дамаск, 20 апреля 2017, 19:52 — REGNUM  

Сирия до сих пор не получила ответа от ООН на официальное письмо с просьбой прислать группу экспертов для расследования инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне, заявил журналистам президент Сирийской арабской республики Башар Асад.

Официальное письмо в Организацию Объединённых Наций, содержащее просьбу прислать экспертов для расследования инцидента в Хан-Шейхуне, до настоящего момента остается без ответа, потому что западные страны и США препятствуют приезду в Сирию любых делегаций, — сообщил Башар Асад.

По мнению президента Сирии, если эксперты действительно приедут на место происшествия, то обнаружится, что все сообщения об инциденте в Хан-Шейхуне были ложью.

Как сообщало, 4 апреля 2017 года сирийская вооруженная оппозиция заявила о применении Дамаском химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и настаивает на расследовании инцидента.

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