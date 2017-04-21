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Совет Думы снимет с рассмотрения вопрос о лишении гражданства террористов

Политика

Ожидается новая версия законопроекта

Государственная Дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума

Москва, 20 апреля 2017, 19:41 — REGNUM  Комитет Госдумы по законодательству предложит Совету Думы снять с рассмотрения законопроект о лишении осужденных за терроризм гражданства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, такое решение принял комитет Госдумы. «Согласие авторов имеется», отмечается в документе.

Авторы — Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) — считают необходимым подредактировать некоторые положения.

Согласно первоначальной редакции, решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене в связи с осуждением лица к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205—206, 208, 211, 220, 221, 27 —280, 2821—2823, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ, «за исключением случаев, если такое лицо не имеет иного гражданства или гарантий на его приобретение».

Госдума не может принять закон, лишающий граждан РФ единственного гражданства, так как это будет противоречить Конституции РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о лишении гражданства РФ террористов отозван из Госдумы

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