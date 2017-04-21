Подозреваемый в коррупции литовский политик лишён иммунитета

Вильнюс, , 19:43 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 20 апреля, руководствуясь Конституцией, Уставом Сейма, учитывая просьбу генпрокурора Эвалдаса Пашилиса, согласился лишить члена Сейма Гинтараса Стяпонавичюса правовой неприкосновенности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За резолюцию Сейма «По поводу разрешения привлечь к уголовной ответственности члена Сейма Литвы Гинтараса Стяпонавичюса» проголосовали 109 членов Сейма, проголосовавших против или воздержавшихся не было.

Сейм принял это решение, учитывая также справку парламентской временной комиссии, которая должна была представить свое мнение по поводу привлечения Стяпонавичюса к уголовной ответственности.

Как 18 апреля на заседании Сейма сообщил генпрокурор Пашилис, данные, собранные в ходе досудебного расследования, позволяют «обоснованно предполагать», что член Сейма, заместитель председателя партии Саюдис либералов Стяпонавичюс, злоупотребляя служебным положением, лично не раз сотрудничал с представителями крупного бизнеса с целью получения финансовой прибыли за выгодные предпринимателям законопроекты в парламенте.