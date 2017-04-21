В Литве надеются: После запрета экспорта электричества — БелАЭС «заморозят»

Вильнюс, , 19:42 — REGNUM После того как сегодня, 20 апреля, парламент Литвы принял закон о запрете импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, литовские консерваторы, которые и выступили авторами инициативы, уверены, что строительство станции остановится. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Единодушным голосованием в Сейме мы показали, что в Литве есть соглашение, которое запрещает попадание на рынок и торговлю электроэнергией, изготовленной на небезопасных АЭС. Это означает, что позиция Литвы по этому вопросу будет твердой, неизменной и долговременной. Это также и ясный сигнал тем, кто строит Белорусскую АЭС, лишающий их надежд когда-либо воспользоваться нашей энергетической системой и через нее передавать электричество в другие страны ЕС», — заявил лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Один из авторов проекта, консерватор Дайнюс Крейвис отметил, что утвержденная законом установка, запрещающая использовать для потребностей БелАЭС Круоньскую гидроаккумуляционную электростанцию, в экономическом плане вызовет «немало проблем для строителей» АЭС в Островецком районе.

«После принятия такого закона, те строящиеся или планируемые в соседних странах АЭС, которые были предназначены для производства экспортируемой энергии, становятся ненужными, поэтому вырастает вероятность того, что их строительство будет заморожено, что уже случилось в Калининградской области», — считает парламентарий.

В законопроекте оговариваются критерии, по которым определяется, какие АЭС третьих стран считаются небезопасными В проекте утверждена установка, что еще до соединения системы электроэнергетики Литвы с сетями континентальной Европы должны применяться технические средства, позволяющие сократить объем электроэнергии, попадающей на литовский рынок из третьих стран, где действуют «небезопасные АЭС».

После того, как Сейм принял закон, правительство в течение трех месяцев должно дать оценку соответствию Белорусской АЭС критериям небезопасной АЭС и представить ее на утверждение Сейму. Также в течение трех месяцев оператор системы электропередачи Litgrid обязан подготовить план осуществления технических мер защиты системы энергетики.