Депутат ГД Владимир Шаманов отвергает заявления главы «Инвалидов войны»

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Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов назвал неправдой заявления председателя общественной организации «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, сделанные в четверг на заседании оргкомитета «Победа», отметив, что он пытается перевести личный конфликт в публичную плоскость.

Напомним, в четверг, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации вокруг Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, руководитель которой пожаловался на давление со стороны сенатора Франца Клинцевича. По словам Андрея Чепурного, сенатор в течение трех лет, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, внести раскол в ветеранское движение».

«Хочу отметить безответственное публичное поведение руководителя одной из ведущих ветеранских организаций, который пытается свой личный конфликт и те претензии, которые к руководству организации имеет Счетная палата и другие государственные органы, вывести в публичную плоскость», — подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, комментируя выступление Андрея Чепурного"То, что сегодня было сказано, абсолютная ложь, это абсолютно ответственно заявляю», — цитирует «Интерфакс» слова Владимира Шаманова. Депутат Госдумы также заявил, что по поручению председателя Госдумы «уже два с половиной месяца совместно с главой комитета по обороне Совета Федерации Виктором Озеровым занимается разрешением ситуации, создавшейся вокруг центра восстановительной терапии «Русь» им. М.А.Лиходея.

По словам Владимира Шаманова, «ситуация, которая складывается, к сожалению, влияет на отсутствие процесса реабилитации наших боевых товарищей, причем, самой пораженной категории — инвалидов».

«В результате многочисленных жалоб из субъектов РФ об отсутствии возможности инвалидам получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь три года назад было принято решение провести проверку в Счетной палате фактов деятельности организации «Инвалиды войны» и ее структурного подразделения — центра имени М.А.Лиходея, он же санаторий «Русь», — подчеркнул Владимир Шаманов.

«В результате выяснилось, что в разные годы, в частности, в 2013 году — 82%, а в 2014 — 86% выделенных субсидий, а это более 200 с лишним млн рублей, были потрачены не на реабилитацию, а на собственные нужды организации», — сказал глава комитета Госдумы по обороне. В итоге, когда был избран VII созыв Государственной Думы, руководители четырех ветеранских организаций обратились к председателю Госдумы, и, «чтобы не страдали инвалиды воины-интернационалисты, был введен новый механизм финансирования».Он словам Владимира Шаманова, «все это не понравилось руководству организации «Инвалиды войны»."По поручению председателя Госдумы я и мой коллега, Ярослав Нилов, встретились с Андреем Чепурным и все объяснили. Соответствующие документы представлены председателю Госдумы», — подчеркнул Владимир Шаманов.

В свою очередь первый заместитель главы Совета Федерации Франц Клинцевич категорически отрицает все обвинения Андрея Чепурного.

«В них нет ни слова правды. Продолжаются попытки любыми путями дискредитировать, опорочить меня, ставшие реакцией руководства ОООИВА на проверку использования им бюджетных средств, которую я инициировал по требованию 20 областных отделений этой организации. Сейчас всем этим активно занимаются правоохранительные органы, и Чепурному просто необходим скандал, чтобы помешать их работе», — отметил сенатор.

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