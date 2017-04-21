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ОЗХО отклонила инициативу РФ и Ирана по расследованию газовой атаки в Сирии

Политика

Западу не нужна правда

«Не вижу, не слышу, не скажу»
«Не вижу, не слышу, не скажу»

Лондон, 20 апреля 2017, 19:27 — REGNUM  

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла инициативу Российской Федерации и Исламской Республики Иран по расследованию инцидента с химическим оружием в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter британская делегация в ОЗХО.

«Исполнительный совет ОЗХО большинством голосов отверг российское и иранское предложение, которое пыталось подорвать работу миссии по установлению фактов», — сказано в сообщении британской делегации в ОЗХО.

В свою очередь, представитель Канады в ОЗХО Тим Эдвардс сообщил, что за предложение России и Ирана проголосовали шесть человек, против — 21, воздержались — 13.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран настаивают на тщательном расследовании инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун, который произошел 4 апреля.

До сих пор нет окончательной ясности в том, что же именно произошло в Хан-Шейхуне.

Сирийская вооруженная оппозиция, а вслед за ней и Запад заявляют, что сирийские правительственные силы якобы произвели химическую атаку на населенный пункт с применением зарина, в результате чего погибли 80 человек, ранения получили более 500.

Официальный Дамаск эти обвинения отвергает и указывает, что давно уничтожил все запасы химического оружия и это было проконтролировано ОЗХО.

Президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что рассматривает только две версии произошедшего в Идлибе: либо удар сирийской авиации пришёлся по подпольному цеху, где производились боевые отравляющие вещества, либо речь идёт о провокации, совершённой с целью создания предлога для дополнительного давления на законные сирийские власти.

Тем не менее руководство ОЗХО уже заявило, что располагает данным о том, что в Хан-Шейхуне якобы была совершена химическая атака и произвели её сирийские правительственные силы.

Министерство обороны РФ заявило, что ни один эксперт ОЗХО не посещал Хан-Шейхун и о каких-то выводах говорить преждевременно.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: Руководство ОЗХО открыло свою таблицу Менделеева

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