ДНР ввела жесткие требования по выдаче паспортов республиканского образца

Донецк, , 19:10 — REGNUM



В ДНР далеко не каждый житель Донбасса может беспрепятственно получить паспорт республиканского образца. Как сообщает пресс-служба ДНР, об этом 20 апреля в ходе брифинга рассказала заместитель председателя — глава судебной палаты по гражданским делам Верховного суда ДНР Лилия Резникова, передает ИА REGNUM .

По ее словам, количество граждан, желающих получить паспорт гражданина ДНР, постоянно растет. Резникова уточнила, что паспорт ДНР могут получить только граждане Украины, которые проживали в регионе по состоянию на 7 апреля 2014 года. «Положение о паспорте гражданина ДНР было утверждено Постановлением Совета министров ДНР № 1−13 от 12 марта 2016 года, которым была определена категория лиц, имеющих право на получение паспорта. Постановлением Совета министров № 3−41 от 10 марта 2017 года во временное положение был внесен ряд изменений. Из вышеуказанных постановлений следует, что право на получение паспорта гражданина ДНР имеют граждане Украины, проживавшие на территории бывшей Донецкой области по состоянию на 7 апреля 2014 года», — сказала Резникова.

Она сообщила, что более 800 человек добиваются права на получение паспорта ДНР через суд. «Таким образом, возникла проблема в отношении тех граждан, у которых отсутствовала регистрация на территории бывшей Донецкой области. Установление указанного факта возможно в судебном порядке. Такого рода заявления рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке особого производства. Всего с 2016 года в суды общей юрисдикции поступило 863 обращения с заявлениями об установлении факта проживания на территории ДНР по состоянию на 7 апреля 2014 года», — добавила чиновница.

Резникова отметила, что суды ДНР отказали в выдаче республиканского паспорта почти 100 гражданам. «По состоянию на 14 апреля 2017 года судами рассмотрено 664 таких заявления с принятием решений по 662 делам, из которых требования заявителей удовлетворены по 569 гражданским делам. При рассмотрении такой категории дел с целью достоверного выяснения действительного места проживания заявителя суды принимают во внимание наличие отказа соответствующего структурного подразделения Миграционной службы МВД ДНР в выдаче паспорта гражданина ДНР, исследуют все доказательства по делу, подтверждающие указанные обстоятельства. Такими доказательствами могут быть акты жилищных органов, пояснения свидетелей, справки с места учебы или места работы заявителя», — рассказала Резникова.

Напомним, 22 марта 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что паспорта республиканского образца будут выдаваться жителям, которые остались на подконтрольной Украине территории Донбасса. «Первоочередная задача — выдать паспорта жителям ДНР. Это может быть для кого-то неприятной новостью, но я гарантирую, что вторым этапом будет выдача жителям Мариуполя, Константиновки, Краматорска и так далее», — сказал Захарченко.

По его словам, уже в скором времени «жители подконтрольной Киеву части Донбасса будут получать документы гражданина на законных основаниях». «У нас почти 2,5 млн населения, около 1 млн 200 тысяч уже подали заявки на получение паспорта ДНР», — уточнил Захарченко.

Ранее, в феврале 2017 года, глава ДНР Захарченко заявил, что в республике резко вырос спрос на паспорта ДНР после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов ЛНР и ДНР. По его словам, паспортные столы Донецка уже не справляются с наплывом всех желающих. «После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной. Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей», — сказал Захарченко.