ВВС Египта уничтожили 19 боевиков на Синайском полуострове

Каир, , 18:53 — REGNUM В результате авиаудара ВВС Египта на Синайском полуострове уничтожены 19 исламских экстремистов, 20 апреля сообщает Associated Press.

Военные самолеты Египта нанесли воздушные удары в северном и центральном районах Синайского полуострова. Удалось ликвидировать «террористические опорные пункты» местного отделения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

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Военные Египта заявили, что ежегодно на Синайском полуострове погибают несколько сотен военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в результате столкновений с боевиками.

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Напомним, столкновения с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нередко происходят на севере Синайского полуострова в районе города Рафах, расположенного в Секторе Газа на границе с Египтом.

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