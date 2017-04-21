ВВС Египта уничтожили 19 боевиков на Синайском полуострове
Военные самолеты Египта нанесли воздушные удары в северном и центральном районах Синая
Каир, 20 апреля 2017, 18:53 — REGNUM В результате авиаудара ВВС Египта на Синайском полуострове уничтожены 19 исламских экстремистов, 20 апреля сообщает Associated Press.
Военные самолеты Египта нанесли воздушные удары в северном и центральном районах Синайского полуострова. Удалось ликвидировать «террористические опорные пункты» местного отделения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в заявлении оборонного ведомства страны.
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Военные Египта заявили, что ежегодно на Синайском полуострове погибают несколько сотен военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в результате столкновений с боевиками.
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Напомним, столкновения с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нередко происходят на севере Синайского полуострова в районе города Рафах, расположенного в Секторе Газа на границе с Египтом.
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