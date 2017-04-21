ВКС России перехватили условного противника в небе Астраханской области

Астрахань, , 18:54 — REGNUM

Истребители Воздушно-космических сил России отработали перехват воздушного противника в небе над полигонами в Астраханской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Летчики истребительной авиации Воздушно-космических сил отработали перехват воздушных целей и применение авиационного вооружения на полигоне в Астраханской области.

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ взлетели с аэродрома Приволжский, обнаружили и выполнили условный перехват воздушных целей.

Кроме того, пилоты отработали пуск неуправляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек по мишеням, имитирующим элементы инфраструктуры и военную технику условного противника, — указано в сообщении.

Завершились учения выполнением наступательных и оборонительных элементов ближнего маневренного воздушного боя. В учебных боях приняли участие более десяти экипажей истребителей МиГ-29СМТ из состава авиацентра Воздушно-космических сил.

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