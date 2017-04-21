МИД РФ прокомментировал заявление Скрипки про украинский язык и гетто

Москва, , 18:37 — REGNUM



Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало высказывание солиста украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, который предложил «отправлять в гетто» тех «дебилов», которые неспособны выучить украинский язык. Соответствующее заявление опубликовала сегодня, 20 апреля, на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Скрипка в интервью «Украинской правде» заявил, что «люди, которые не могут выучить украинский, обладают низким IQ».

«Таким ставят диагноз «дебилизм». Их надо изолировать от общества, создав специальные гетто. А мы будем им там помогать, как волонтеры, петь для них «Владимирский централ», — нагло заявил Скрипка.

Захарова порекомендовала украинским властям сделать слова Скрипки о «дебилах» лозунгом «Евровидения-2017».

"Это надо оформить в виде растяжек и повесить от аэропорта «Борисполь» до Крещатика: «Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!» — пишет официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что многие обижались на бывшего президента Украины Леонида Кучму за название его книги «Украина — это не Россия».

«Да он миллион раз прав, и слава Богу!!!» — пишет Захарова.

Читайте развитие сюжета: Глава МВД Украины прокомментировал слова музыканта Скрипки про гетто