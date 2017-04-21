Депутат ГД Саблин считает заявление Чепурного «выяснением личных отношений»

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На заседании Российского организационного комитета «Победа» в четверг, 20 апреля, председатель общественной организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной пожаловался президенту Владимиру Путину на высказывания заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который, по словам Андрея Чепурного, называет имя преемника главы государства.

Также, по утверждению Андрея Чепурного, Франц Клинцевич «использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов».

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов Дмитрий Саблин считает конфликт Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» с сенатором Францем Клинцевичем выяснением личных отношений."Я как наблюдатель со стороны смотрю. Как-то пытаются свои личные отношения выяснить (в организации) между Андреем Чепурным и Францем Адамовичем Клинцевичем. Это, мне кажется, вопрос личных отношений, которые существуют, это вопрос стоит внутри самой организации инвалидов», — цитирует ТАСС комментарий Дмитрия Саблина. Депутат Госдумы также сообщил, что финансирование организации «Инвалиды войны» сохранилось, изменилось напрямую финансирование санатория «Русь», где осуществляется реабилитация инвалидов-афганцев.

«Нас волнует только одно — качество выдаваемой услуги и цена, по которой наши ветераны будут получать эту услугу, потому что за счет этого мы можем провести реабилитацию большего числа инвалидов», — отметил Дмитрий Саблин.

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