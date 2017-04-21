Матвиенко назвала сенатора Джона Маккейна «контуженным»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна «контуженным». Такое заявление она сделала сегодня, 20 апреля, на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.

Выступая на заседании Научно-экспертного совета, Матвиенко заявила, что Россия заинтересована в диалоге с США, но в этой стране к РФ относятся как к «токсичной стране».

«Мы очень заинтересованы в контактах с Конгрессом США, мы очень много делали попыток разного рода и разных форматов. Сейчас Россия «токсичная», наш посол «токсичный», его погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит по телефону и поздоровается где-то на приеме, то человек попадает в черные списки — вот такая атмосфера сегодня», — сказала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации пояснила, что до тех пор, пока внешнюю политику США будут определять такие люди, как «контуженный» сенатор Маккейн, «то, конечно, ничего хорошего ждать не придется».

«Надеемся, что времена изменятся», — заключила Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1967 году Маккейн, будучи военным летчиком, участвовал в войне во Вьетнаме. Он был военным летчиком на авианосце «Форрестол», а затем на авианосце «Орискани» в составе 163-й штурмовой эскадрильи.

26 октября 1967 года Маккейн в составе группы из 20 самолётов вылетел на бомбардировку электростанции в центре Ханоя и был сбит зенитной ракетой ЗРКС-75. Систему ПВО Северного Вьетнама создавали и обслуживали советские военные специалисты.

Маккейн катапультировался и приземлился в озеро в центре Ханоя. Он был взят в плен, в котором пробыл пять с половиной лет. В плену Маккейн подвергался пыткам.

После возвращения из Вьетнама Маккейн начал политическую карьеру, на протяжении которой он был крайним антисоветчиком, а после развала СССР и окончания холодной войны его антисоветизм перерос в ярую русофобию. Маккейн неоднократно делал оскорбительные высказывания в адрес российского руководства и России в целом. Он последовательно проводит в жизнь антироссийскую политику и пытается настроить США и их сателлитов против РФ.